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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:12
Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, Radar Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda saat 15.10 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgeye kadar ilerledi. Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken, alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:12
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