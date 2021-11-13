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Gündem Çanakkale’de önemli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla son tabliyeler yerleştirilecek
Gündem

Çanakkale’de önemli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla son tabliyeler yerleştirilecek

Mart 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak törenle bugün köprünün son tabliyeleri yerleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:19:00 - 2021-11-13 10:25:14
Çanakkale’de önemli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla son tabliyeler yerleştirilecek

Temeli 18 Mart 2017'de atıldı.O günden beri gece gündüz çalışıldı. Türkiye'nin tarihi projelerinden birinde daha sona gelindi.

87 tabliyeden 81'inin montajı bitti

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak. Çanakkale Boğazı'nda yükselen köprü Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha kara yoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yol tamamlanmak üzere.

Zemini oluşturan 87 tabliyeden 81'inin montajı bitti. Kalan tabliyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 blok halinde köprüye yerleştirilecek. Ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak.

"Simgelerin köprüsü"

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

 

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