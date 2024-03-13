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Gündem Çanakkale'de okullar 18 Mart'ta tatil!
Gündem

Çanakkale'de okullar 18 Mart'ta tatil!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 17:41:00 -
Çanakkale'de okullar 18 Mart'ta tatil!

Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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