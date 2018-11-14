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Çanakkale'de lastik botlarda 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile araması bulunan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:12
Çanakkale'de lastik botlarda 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Ayvacık ilçesi Kuşkaya Burnu açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na hareket halinde olan lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durdurulan bot içinde 10 erkek, 10 kadın ve 8 çocuk olmak üzere 28 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Bir diğer operasyonda ise ekipler, Sivrice Burnu önlerinde hareket halinde durdurdukları bir lastik bot içinde Afganistan uyruklu 6 kaçak ile arama kaydı bulunan 1 kişi yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 34 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:12
  1. Çanakkale'de lastik botlarda 34 kaçak göçmen yakalandı
  2. Çanakkale
  3. Ayvacık
  4. kaçak göçmenler
  5. kaçak göçmen operasyonu

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