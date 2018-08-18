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Çanakkale'de kuduz alarmı! Türkiye'ye gelmeden önce...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Azeri Rauf Ahmedov (42), baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle tedavi için Bayramiç Devlet Hastanesi'ne gitti. Ağrıları artan Rauf Ahmedov'a, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisi konuldu. Durumunun ağır olduğu belirtilen Ahmedov'u Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde köpek ısırdığı öğrenildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
Çanakkale'de kuduz alarmı! Türkiye'ye gelmeden önce...

Azerbaycan'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine akrabalarının yanına gelen ve 3 aydır ilçedeki domates bahçelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Rauf Ahmedov, bir hafta önce baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Burada tedavisi sırasında ağrıları artan Rauf Ahmedov, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tetkik ve incelemelerin yanı sıra tedavisi yapılan Rauf Ahmedova kuduz teşhisi konuldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Rauf Ahmedov, burada karantina altına alındı.

SAĞLIK EKİBİ, HASTALAR VE YAKINLARINA DA AŞI YAPILDI

Rauf Ahmedov'un 12 Ağustos günü tedavi için gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi ile sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil serviste görevli sağlık ekiplerine kuduz aşısı yapıldı. Rauf Ahmedovun Bayramiç Devlet Hastanesi'nden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ambulansla aynı gün taşınan diğer hastalarda tek tek tespit edilerek kuduz aşıları yapılmaya başlandı. Rauf Ahmedovun aynı evde kaldığı 10 yakını da Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirilerek, kuduz aşıları yapıldı.

Öte yandan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde karantina altında bulunan Rauf Ahmedovun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
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