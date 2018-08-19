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Çanakkale'de korkutan yangın!

Çanakkale merkezde Esenler mahallesinde geniş otluk alanda yangın çıktı. Olay bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:29
Çanakkale'de korkutan yangın!

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

DHA Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen, yangını şu sözlerle anlattı:

"Çanakkale'de bugün bir kaç küçük orman yangını oldu. Oraya müdahale eden helikopter buraya çağırıldı. Ot yangını olarak başlamıştı. Hatta söner gibi oldu, siyah dumanlar yerini beyaza bırakmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler çatılara sıçradı."

"BİNALAR BOŞALTILDI"

"Yangın nedeniyle binalar boşaltıldı. Orada yaşayan bütün insanlar evlerini boşalttı, büyük bir panik ve korku hali var."

"Bizim büromuzun bulunduğu nokta yangının olduğu noktaya kuş bakışı bir yer. Biz de 45 dakika sonra yangının başladığını gördük ve yangını ihbar ettim. Orası ulaşılması güç bir nokta."

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:29
  1. Çanakkale
  2. yangın
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