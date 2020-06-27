  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de kayıp kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:00:22 -
Çanakkale'de kayıp kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alakeçi köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Ergün Cüraoğlu (47) önceki gün kayboldu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Cürooğlu'nun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Köy çevresinde ve Kazdağları'nda arama yapan ekipler, Ergün Cüraoğlu'nun cesedini köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu.

Cüraoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı