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Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri tarafından düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, üzerinde sahte bandrol bulunan 60 şişe içki, 150 fişek halinde 100 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.

25 Aralık 2018 Salı 14:29
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda 60 şişe kaçak içki ile 100 gram bonzai ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, kent merkezinde kaçak içki ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, üzerinde sahte bandrol bulunan 60 şişe içki, 150 fişek halinde 100 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:29
  1. Çanakkale
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. kaçak içki operasyonu

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