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Yerel Çanakkale’de iki köy karantinaya alındı
Yerel

Çanakkale’de iki köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 08:52:00 -
Çanakkale’de iki köy karantinaya alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.

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