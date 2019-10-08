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Çanakkale’de feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'de, Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

08 Ekim 2019 Salı 11:00
Çanakkale’de feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Ege Denizi´nde kevvetli esen poyraz nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe´ye saat 11.00'deki ve Kabatepe´den Gökçeada´ya saat 13.00´deki tarifeli seferlerin iptal edildiği açıklandı. Sağanağın sürdüğü kentte, poyraz ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler aksamadan yapılıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:00
  1. Çanakkale Boğazı
  2. Adalar hattı
  3. Gestaş firması
  4. feribot
  5. Feribot seferleri

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