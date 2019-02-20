Çanakkale'de deprem oldu son dakika

İstanbul ve civarında deprem şiddeti hissedildi. Peki deprem nerede oldu? Merkez üssü neresi? Depremin şiddeti kaç son dakika

Çanakkale'de 5, 3 şiddetinde deprem oldu

Merkez üssü Ayvacık olan deprem Marmara ve Ege'den hissedildi.

Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir’de de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden de depremin merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgisi son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada deprem ile ilgili kısa sürede yüzbinlerce paylaşım yapıldı.

Az önce Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli olduğu ortaya çıktı.