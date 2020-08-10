  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşını kurtarmak için suya atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi 750 metre açıkta bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:13:45 -
Çanakkale'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün arkadaşını kurtarmak için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışırken denizde akıntıya kapılan Aras Kadıoğlu'nu (19) kurtarmak amacıyla suya atlayan arkadaşı Kaan Kemal Kaya'yı (20) arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 7 dalgıç, 3 arama kurtarma botu ve helikopterin destek verdiği çalışmalarda Kaya'nın cansız bedeni, yaklaşık 750 metre açıkta bulundu.

Kıyıya çıkarılan Kaya'nın cesedi, incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu akıntıya kapılmış, Kaan Kemal Kaya da arkadaşını kurtarmak için suya atlamıştı. Sahil güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışmalarında Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, Kaya'nın bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Siyaset

Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet..
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı