  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı
Aktüel

Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:07:02 -
Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesi ile kendisine yardımcı olan erkek arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Dün gece merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bulunan bebeği buraya bırakanların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis ekipleri anne E.Ç ile kendisine yardımcı olan bebeğin babası erkek arkadaşı M.B'yi gözaltına aldı.

Anne E.Ç ile baba M.B'nin emniyette alınan ilk ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

E.Ç, bebeği evde doğurduğunu, hamile olduğunu uzun süre ailesinden sakladığını belirterek, başka bir imkanlarının olmaması üzerine yaklaşık 2 saat önce doğurduğu erkek bebeği Şenkartal 28. Cadde üzerindeki konteynere bıraktıklarını anlattı.

- Olay

Kepez beldesinde Şenkartal 28. Cadde'de bulunan çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine burada yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi
Ekonomi

Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için yeni yıl tahmininde bulunarak 2021'in ilk aylarında altının fiyatının te..
Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri
Dünya

Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri

Çin'de yayın yapan South China Morning Post, Bayraktar İHA'lara ilişkin çarpıcı bir analize yer verdi. Gazete dikkat çeken bir öneride de bu..
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay