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Aktüel Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Aktüel

Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:26:26 -
Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde zihinsel engelli bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan A.T'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin zihinsel engelli oğlu N.T'ye (26) cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen akrabası M.D'yi (56) gözaltına aldı.

M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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