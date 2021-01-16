Çanakkale'de CHP'li başkanlar arasında Whatsapp gerginliği

Çanakkale CHP İl Yönetimi, Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan’ı, WhatsApp ilçe başkanları grubundaki yazışmaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti. Başkan Fidan, “Ben, 'Ankara’ya Çan ilçe başkanını götürüyorsunuz da bizi niye götürmüyorsunuz' diyerek, eleştiride bulundum. Hakaret söz konusu değil. Bu yüzden de disipline sevk edildim” dedi.

Çanakkale CHP'de Whatsapp gerginliği

Çanakkale CHP İlçe Teşkilatı'nda, WhatsApp gruplarındaki yazışmalar, gerginliğe neden olmaya devam ediyor. WhatsApp grubundaki üslubu nedeniyle İl Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezası, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından bozulan Bayramiç İl Genel Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'in ardından Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan da CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ile yaptığı WhatsApp yazışmaları nedeniyle kınama cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'li Başkan disiplin kuruluna sevk edildi

Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan, “Ben, 'Ankara’ya Çan ilçe başkanını götürüyorsunuz da bizi niye götürmüyorsunuz?' diyerek, eleştiride bulundum. Hakaret söz konusu değil, olamaz da. Bu yüzden de disipline sevk edildim” dedi.

CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ise, "Direk bana yapılan bir hakaret var WhatsApp grubunda. İlçe başkanları grubundaki hakaretin nedeni, Ankara'ya özellikle Çan ilçemizdeki sorunlarla ilgili çağrılmamız konusunda, neden ilçe başkanlarına haber vermediğimizin hesabını sordu bana bu ilçe başkanımız. Ardından da bana had bildirme gibi bir suçlama yaptı. İl yönetimi de bu konunun disipline sevk edilmesini istedi. Şu anda da kınama cezası istemiyle konu disiplin kurulunda" diye konuştu.