Çanakkale’de CHP ve İP’liler birbirine girdi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un Çanakkale'deki kongrede yaptığı konuşma, 6'lı masada kılıçların çekilmesine neden oldu. Necati Gapran'ın tekrar merkez ilçe başkanı seçildiği kongrede konuşmak için kürsüye gelen Rıdvan Uz, Çanakkale'de yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi ve isim vermeden partisinin iç işlerine karışmak isteyenleri sert bir dille eleştirdi.

'YANDAŞ DİYE KURMADIK'

Geçmişte yaşanan olayları hatırlatıp "Kapatılan ışıkları, kapıları, kilitlenen salonları biliyorsunuz" diyen Uz, "Esnafa gittiğimizde 'Bunlar PKK'lı, FETÖ'cü" diye kapılarını yüzümüze kapattıklarını biliyorsunuz. Ne Sayın Genel Başkanımız ne kurucular ne kurulumuz ne de bizim Çanakkale'de partimizi kurup bu zamana kadar emeği geçen arkadaşlarımız, bizim partimizi birilerinin paydaşı yada yandaşı olsun diye kurmadık. Emin olun. Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım, bunu da buradan ilan ediyorum" diye konuştu. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise bu açıklamaları üstüne alınarak Rıdvan Uz'a ve haberi yapan yerel gazetelere tepki gösterdi.

'ELLERİNİ DEĞİL KALBİNİ YIKA'

Ülgür Gökhan yaptığı yazılı açıklamada "Eğer su konuşsaydı bazılarına 'ellerin yerine kalbini yıka' derdi. Kalbiniz kararıp katran tuttuysa, sevgisizlik, değersizlik sizi dibe vurduysa üzerinize bir de bu durumla baş edebilecek sağlam bir iradeniz yoksa; etrafınızda da birbirini sevmeyen, kavga eden sizin gibi iç huzuru olmayan insanlar istersiniz. Böyleleri işlerin yolunda gitmesine, kavga gürültü olmamasına tahammül edemezler. Çünkü kötülük ana besin kaynaklarıdır" dedi.

İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

CHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Haddini aşarak yorum yapanları kamuoyu önünde deşifre etme geleneğinden ve inancından da geri durmayan bir siyasi anlayışa sahip olduğumuz herkes tarafından bilinmelidir" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE GERİLMİSLERDİ

ÇANAKKALE'DE İyi parti ile CHP arasında daha önce de gerginlik olmuştu. CHP'li Ülgür Gökhan, "İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" sözleri Millet İttifakı'nda krize neden olmuştu. Bu açıklamanın ardından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un "Çanakkale'de Belediye Başkan adayımız Ülgür Gökhan değildir" dediği ileri sürülmüştü. Uz bir başka açıklamasında da "Sayın Ülgür Gökhan partimizle ilgilenme ve yönetme hevesinden vazgeçmeli, asli görevi olan taşımacılık problemi, yolların durumu, park problemi gibi önemli konulara eğilmelidir" demişti.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN