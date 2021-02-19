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Yerel Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Yerel

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:30:00 -
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Taban köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

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