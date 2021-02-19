Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilçeye bağlı Taban köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.