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Aktüel Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı
Aktüel

Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:54:03 -
Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bazı köylerde yaşayan vatandaşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine, köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başlatıldı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinde son 1 hafta boyunca Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görüldü.

Bunun üzerine 3 köyün birbirine çok yakın mesafede bulunmasından dolayı köylere giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise köy muhtarlıkları tarafından karşılanacağı belirtildi.

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