  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü
Aktüel

Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:47:38 -
Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de eniştesini, başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çıplak köyünde Kazım V. (72) ile eniştesi Nusret Adıgüzel (72) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Kazım V. tarafından başına demir çubukla vurulduğu öne sürülen Adıgüzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adıgüzel'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan katil zanlısının jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan
Gündem

Murat Karayılan "Türkiye öldürdü" dedi, gerçek çok başka çıktı!

Teröristbaşı Murat Karayılan'ın, PKK kamplarından kaçmaya çalışan 4 teröristi infaz ettiği ve ailelerine, "Türkiye'nin hava saldırısında öld..
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekiml..
Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" diyen Kübra Par'a sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay