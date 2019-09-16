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Çanakkale’de Ahilik Haftası coşkusu

16-22 Eylül tarihlerini kapsayan Ahilik Haftası, Çanakkale’de coşkulu bir törenle başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
Çanakkale’de Ahilik Haftası coşkusu

16-22 Eylül tarihlerini kapsayan Ahilik Haftası, Çanakkale’de coşkulu bir törenle başladı.


Cumhuriyet Meydanında yapılan ve ilk olarak çelenk töreni ile başlayan programa; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtına; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, 8. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği çelenk sundu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Coşku içinde geçen programda halk oyunları oynandı, ‘İlin ahisi ve çırağı’ ödülleri sahiplerini buldu. Etkinliklerde mehteran takımı da marşlar seslendirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.


Programda bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Ünal Özcan, ahilik anlayışına vurgu yaparak, “Ahilik, 12. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli’nin tavsiyesi doğrultusunda Ahi Evran tarafından Anadolu’da Rum ve Ermeni tüccarlarına karşı Türk esnaf ve sanatkarlarının dayanışması için örgütlenerek kurulmuş bir esnaf zanaatkar teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı, o dönemde siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı toplumun ihtiyacına göre kurulmuş ve şekillenmiştir. Kendine özel kuralları bulunan ahilik; ahlaklı olmanın, birlikte yaşamanın, kardeş olmanın, yardımsever olmanın temel esaslar kabul edildiği değerleri özünde toplayarak ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesidir” ifadelerini kullandı.



"Ahilik kültürü, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatında da etkili rol oynamıştır"


Programda konuşan bir diğer isim ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ydı. Ahiliğin Türk tarihindeki sosyo-ekonomik önemine dikkat çeken Vali Tavlı, şunları kaydetti:


“Ahilik, sosyal hayatın düzenlenmesinden, iktisadi hayata ve vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde barındıran, Türk milletine özgü sosyo-ekonomik bir düzendir. Esnaf ve sanatkarlığı; meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazu ile harmanlayan ahilik kültürü, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatında da etkili rol oynamıştır. Ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkarları, ahlaki ve felsefi prensipler altında birleşerek Anadolu’da birlik ve beraberliğin sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmişlerdir.”


Öte yandan tören boyunca misafirlere ve bölgedeki vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
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