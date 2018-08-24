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Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:39
Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:39
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