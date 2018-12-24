Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Çanakkale'de 72 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 72 kaçak yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 organizatörden 1'i tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:44
Çanakkale'de 72 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla yol kontrollerinin yanı sıra bölgede geniş çaplı çalışmalarına devam eden İl jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda, Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolunda 34, Söğütlü köyü girişinde 38 olmak üzere toplam 72 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı. Kaçaklarla birlikte 2 araç ile bir de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 organizatörden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:44
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. kaçak göçmen operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı
    1. Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı
    2. Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    3. Sivas merkezli yasa dışı bahis..
    4. Ünlü teknik direktör açıkladı: Sezonu..
    5. Bursalı şef, pastasıyla altın madalya..
    6. CHP'li belediye başkanı istifa etti!
    7. İstanbul'daki 130 Suriyeli ülkelerine..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Savcı Sayan'dan flaş sözler!..
    10. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. "17-25 Aralık FETÖ'nün Yargı Darbesi"..
    12. Şehit Emniyet Müdürü Verdi için..
    13. GÜNCELLEME - İsrail'de erken seçim..
    14. Esenyurt’ta 130 Suriyeli daha ülkesine..
    15. Altının kilogramı 214 bin 900 liraya..
    16. n11.com'da en çok Taht Oyunları kitap..
    17. Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine..
    18. Engellilerin ve Devlet Korumasındaki..
    19. VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards..
    20. İran'da eğitime "ekonomi" engeli
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!