Çanakkale'de 72 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla yol kontrollerinin yanı sıra bölgede geniş çaplı çalışmalarına devam eden İl jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda, Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolunda 34, Söğütlü köyü girişinde 38 olmak üzere toplam 72 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı. Kaçaklarla birlikte 2 araç ile bir de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 organizatörden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.