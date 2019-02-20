Çanakkale'de 5.3'lük deprem! İstanbul'u da salladı Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul genelinde de hissedildi.

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi. Marmara depremi için tarih verdi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak! AFAD açıkladı Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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