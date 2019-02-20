Çanakkale'de 5.3'lük deprem! İstanbul'u da salladı
Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul genelinde de hissedildi.20 Şubat 2019 Çarşamba 21:31
Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.
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AFAD açıkladı
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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