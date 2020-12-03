Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.
Naldöken köyündeki evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan'ın 28 Kasım'da kaybolması üzerine yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Özkan'ın cesedine ulaşıldı.
Özkan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.