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Çanakkale’de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
Çanakkale’de 48 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelenilen 34 CJZ 31 plakalı minibüsü takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Öte yandan operasyonda minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
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