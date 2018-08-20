Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu akşam Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 1 mil açıkta lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.

TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından giyecek, yiyecek ve temizlik malzemesi verildi. Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.





