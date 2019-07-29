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Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Midilli Adası'na gitmek istedikleri öğrenilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
  1. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Kocaköy köyü
  3. Afganistan uyruklu
  4. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  5. Midilli Adası

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