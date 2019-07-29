Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Midilli Adası'na gitmek istedikleri öğrenilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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