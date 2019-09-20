0553 313 94 23

Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü

Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri botun batması sonucu 39 düzensiz göçmen ölümden döndü. Bölgede ayrıca 119 düzensiz göçmen yakalandı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:13
Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü

Çanakkale’nin Ayvacıki ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinde Midilli Adası’na yasa dışı yollardan gitmek için Küçükkuyu sahiline gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 Afganistan uyruklu göçmen bindikleri botun 100 metre kadar açıldıklarında batması ile ölüm ile burun buruna geldiler. Botun battığı yerin sığ olması nedeniyle boğazlarına kadar su içinde kalan anne babalar çocuklarını da kucaklayıp zorda olsa sahile ulaştılar. Olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada gruptan kayıp birinin olmadığını tespit etti ve karaya ulaşan düzensiz göçmenleri toplayıp önce Küçükkuyu Jandarma Karakoluna ardında da Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezine götürdü.

Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Kayalar altı mevkii açıklarında yaptıkları iki ayrı operasyonda Yunanistan’ın Midilli’ye lastik botlarla gitmek isteyen 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacıktaki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:13
  1. Çanakkale
  2. GÖÇMEN
  3. lastik bot
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    1. Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    2. İran'dan Gazipaşa'yacharter seferi..
    3. Kimyasal yağmurlar neden olur?
    4. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman?
    5. İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın..
    6. 'İstifa edenler, milletin dışladığı,..
    7. Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
    8. Trabzon'un turizm merkezlerine..
    9. Fati'ye milli takım kapısı açıldı!
    10. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    11. Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış..
    12. Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman..
    13. Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü
    14. Beşiktaş Süper lige döndü
    15. Samsun'da kenevir tohumu hasadı
    16. Kahveli tiramisu topları
    17. Polis operasyon düzenledi! İğrenç olay..
    18. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
    19. Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu..
    20. Mansur Yavaş'a yargılama
    21. Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman..
    22. İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5..
    23. Orman yakan kundakçının fotoğrafı..
    24. Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı!
    25. Google’dan Avrupa’da 3 milyar avro ek..
    26. Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat..
    27. PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü
    28. Alzheimer'dan nasıl korunulur?
    29. Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı
    30. Şırnak'ta yüzlerce terör mağdurunun..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler