Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 24 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 24 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale üzerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan göçmen geçirmeye çalışan kapalı kasa araç ve bu araca öncülük eden araçlar Biga ilçesinde yakalandı. Araçlarda yapılan kontrollerde 10 Orta Afrika, 7 Afganistan, 5 Kongo, 2 Togo uyruklu toplam 24 şahıs gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araçlarda yapılan aramalarda 24 can yeleği bulundu.

Yakalanan şüpheliler F.E, C.E, M.E, ve A.P. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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