Çanakkale’de 213 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 213 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 213 mülteci yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 insan kaçakçısı da gözaltına alınırken, mültecilerin taşınmasında kullanılan bir minibüse ve otomobile el koyuldu. Yakalanan mülteciler, Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Toplam 6 operasyonda yakalanan kaçak göçmenlerle beraber çok sayıda can yeleğine de el koyuldu.