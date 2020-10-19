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Aktüel Çanakkale'de 1730 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Çanakkale'de 1730 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:51:14 -
Çanakkale'de 1730 litre kaçak içki ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1730 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir adreste kaçak alkollü içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının evi ve eklentisinde arama yapan ekipler, 1730 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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