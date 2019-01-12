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Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta düzenlenen operasyonda, Gülpınar köyü Akliman mevkii açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerleyen 106 kaçak göçmen yakalandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:39
Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 106 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Akliman mevkii açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 kaçak yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, olumsuz hava şartlarına rağmen lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup kaçak, dalgalar nedeniyle botlarının batacağı endişesiyle ALO 158'i arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. 'TCSG 6' Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 62 kaçak yakalandı.

Toplam 106 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Soğuk hava ve yağmur nedeniyle ıslanan kaçaklara kıyafet ve yiyecek dağıtıldı. Rahatsızlanan bazı kaçaklara ise ambulansta müdahale edildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:39
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. Kaçak göçmen operasyonu

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