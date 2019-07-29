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Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerden Filistin uyruklu genç, denizde kamyon lastiğiyle Midilli Adası'na gitmek isterken yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Babakale, Kadırga Burnu ve Sivrice açıklarında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, lastik botla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kamyon lastiğini bot olarak kullanıp denize açılan Filistin uyruklu bir kişi ise ihbar üzerine yakalandı.

İfadesinde, 21 yaşında olduğunu ve Midilli Adası'na geçmek için denize açıldığını ancak bir süre sonra yorulması nedeniyle sürüklendiğini belirten göçmen, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
  1. Çanakkale
  2. Babakale
  3. Kadırga Burnu
  4. Sivrice
  5. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı
  6. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  7. Midilli Adası

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