Çanakkale Zaferi'nden kalan eserin son hali yürekleri sızlattı
Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf devletlerinini bozguna uğrattığı Çanakkale Savaşları'nda kullanılan topların hali yürekleri sızlattı.
Dünya tarihine damga vuran Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesinde kullanılan topların son hali yürekleri sızlattı.
Son dönemlerinde 'hasta adam' olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf devletlerini bozguna uğrattığı Çanakkale Savaşları, emperyalizme karşı dünya literatürüne geçen destansı bir mücadelenin de adı oldu.
Tarihin yazdığı şanlı zaferden geriye kalan topların son hali ise görenleri üzecek türden.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde topların bakımsızlıktan çürümeye başladığı ve çevresindeki çöpler dikkat çekiyor.