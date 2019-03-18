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“Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi olmuştur”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:59
“Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi olmuştur”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi olmuştur” dedi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı nedeniyle Bursa’da, Hamitler Garnizon Şehitliği’nde tören gerçekleştirildi.


Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve şehit aileleri katıldı.


Törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.


Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nın yıl dönümü olan 18 Mart’ın aynı zamanda şehitleri anma günü olduğunu söyleyen Bozbey, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Çanakkale’de destan yazan bütün askerlerimizi minnetle anıyorum.O Çanakkale ki Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi olmuştur, ışığı olmuştur. Orada şehit düşen ve bu topraklarda vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda mücadele eden, bedel ödeyen, şehit düşen bütün askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:59
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