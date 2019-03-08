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Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

- Trabzon'da başlayan şampiyonaya 4 bölgeden 91 sporcu katıldı

08 Mart 2019 Cuma 15:27
Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası


TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Mehmet Akif Ersoy kapalı yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler ve kızlar ile yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde dereceye girenler şunlar:

Genç Erkekler D Kule

1. Kuzey Yılmaz

2. Ahmet Alp Gürsu

3. Yağız Ege Midilic


Genç Kızlar D Kule

1.Irmak Şençağlar

2. İlayda Aydın

3. Gökçe Eker


Genç Erkekler D Alt Kule

1. Başar Ol

2. Cem Demir

3. Ahmet Yusuf Deniz


Genç Kızlar D Alt Kule

1. Ela Nur Yılmaz

2. Nil Asya Pehlivan

3. Kardelen Karabulut


Yıldız Erkekler A 1 metre

1. Uras Efe Akın

2. Batuhan Bayır

3. Mert Okyay


Yıldız Kızlar A 1 metre

1. Melek Naz Yüksel

2. Asya Gül Ünal

3. Yağmur Hira Özhan


Yıldız Erkekler B Kule

1. Ahmet Ufuk Erol

2. Lütfü Demirhan Çağlayan

3. Poyraz Akar


Yıldız Kızlar B Kule

1. Ecrin Gecol

2. Nil Morkoç

3. Melek Yıldız


Yıldız Erkekler C 1 metre

1. Mustafa Ömer Macit

2. Ömer Faruk Çölgeçen

3. Atabey Curul


Yıldız Kızlar C 1 metre

1. Medine Gül Ünal

2. Nesil Bay

3. Defne Has

Şampiyona, 10 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:27
  1. Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası
  2. Trabzon

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