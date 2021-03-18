Tarihimiz çeşitli savaşların zaferleriyle süslenmiştir. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi her yıl 18 Mart tarihinde şehitlerle birlikte anılmakta. Bu yıl Çanakkale Zaferi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıdan sonra vatandaşlar bu künyenin nasıl oluşturulacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Çanakkale şehitleri anısı hatıra künyesi nasıl oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının duyurduğu, Çanakkale şehitleri anısı hatıra künyesini oluşturmak için https://www.18martetkinlikleri.com/hatira-kunyesi sitesine girip orada bulunan bilgileri doldurmanız gerekmektedir.