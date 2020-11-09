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Aktüel "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincan'da kapılarını ziyaretçilerine açtı
Aktüel

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincan'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:52:17 -
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincan'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

ERZİNCAN (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Erzincan'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzincan'a da gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Barış Manço Parkı'ndaki Saat Kulesi önünde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerin sergilendiği bölümleri gezdi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi proje koordinatörlerinden Yunus Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin 2 gün boyunca ziyarete açık tutulacağını ifade etti.

"Al sancağımızın dalgalandığı her yer Çanakkale'dir" sloganı ile yola çıktıklarını aktaran Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müzede 7 ayrı vitrinde, başlangıcından bitimine kadar Çanakkale Savaşları'nı anlatıyoruz. Bu vitrinlerin içerisinde savaş eserleri, belgeseller, görseller ve ses sistemi ile farklı detayların bulunduğu bir ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları halkımıza tanıtılıyor. Bugün 42'nci ilimiz, şirin şehrimiz can Erzincan'dayız. Erzincan Valiliğimizin katkılarıyla tırımızı burada vatandaşların hizmetine açtık. Tüm vatandaşlarımızı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ebubekir Kılıç da kente gelen tır sayesinde geçmişle ilgili önemli bilgiler edindiğini belirterek, "Burada, Çanakkale Savaşları'nda yaşanan güç koşulları ve zorlukları görebiliyoruz. Sergide, bu mücadelenin hangi şartlar altında verildiğine ilişkin objeler gösteriliyor. Çanakkale Savaşları'nda yaşananların bu tır ile insanlara tanıtılması çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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