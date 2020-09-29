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Aktüel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Ağrılılarla buluştu
Aktüel

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Ağrılılarla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:57:02 -
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Ağrılılarla buluştu

AĞRI (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Ağrılılarla buluştu.

Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı önünde ziyarete açılmasının ardından il merkezine gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ne, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alındı.

Gün boyu Cumhuriyet Caddesi'nde ziyarete açık kalacak müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.

Müze ziyaretinde duygulanan Yaşar Demir, AA muhabirine, uzun yıllardır Çanakkale'yi görmek istediğini ancak bir türlü gidemediğini söyleyerek, "Çok arzuladığım bir şeyi müze olarak gördüğüm için çok mutluyum. O günün şartlarına göre, o askerin orada verdiği mücadeleyi göz önünde tuttuğum zaman çok gururlandım." dedi.


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