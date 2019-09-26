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Çanakkale ruhu canlanıyor

Türkiye’nin tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkan Betek Boya, Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti ve tarihî alanda bulunan sekiz ayrı köyde toplam 2 bin 100 adet köy evi ve okulun bakımını yapacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:38
Çanakkale ruhu canlanıyor

Filli Boya, Kültür ve Turizm BakanlığıÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle tarihi alandaki kültürel mirası koruma altına aldı. Proje kapsamında Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti ve tarihî alanda sekiz ayrı köyde toplam 2.100 adet köy evi ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak bakımları yapılacak.

Turkuaz koleksiyon

Bugüne kadar tarihi ve kültürel değerlerimizi destekleyen birçok projeye imza attıklarını dile getiren Betek Boya Genel Müdürü Tayfun KüçükoğluMilli bir değer olan Turkuaz rengi için sanat tarihi profesörü Gül İrepoğlu ile Turkuaz Renk Koleksiyonu’nu hazırladık. Turkuaz rengini anlatan kitabımızı, yurt dışındaki üniversitelere, mimarlık ofislerine ve büyük kütüphanelere yollayarak millî değerlerimizin tüm dünyada tanınmasını sağladık. Yine tarihimize ışık tutan, kültürel zenginliğimizi yansıtan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı başta olmak üzere 11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirdik. 3.500 yıllık Gölyazı’da 200’den fazla evi boyadık, Hasankeyf çarşısını renklendirdik. Şimdi de ‘Zafere Selam’ olsun diyerek Çanakkale ruhunu gelecek nesillere taşıyoruz” dedi.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Gelibolu Tarihi Alanı’nı açık hava müzesine dönüştürerek 2,5 milyon ziyaretçi sayısını 4 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

İlk boya Kilitbahir köyünde vuruldu

Projenin ilk etabı olarak Kilitbahir köyü pilot bölge olarak seçildi. Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık 1.000 metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12 bin metrekare alana sahip 116 adet binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerinin bakım işlemlerine başlandı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:38
  1. Filli Boya
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
  4. Zafere Selam
  5. Şehitlikler ve Şehitler Abidesi
  6. Dur Yolcu silüeti
  7. Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu
  8. Turkuaz rengi
  9. Gül İrepoğlu
  10. Turkuaz Renk Koleksiyonu
  11. Dolmabahçe Sarayı
  12. Beylerbeyi Sarayı
  13. Küçüksu Kasrı
  14. Ihlamur Kasrı
  15. Hasankeyf çarşısı
  16. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
  17. Gelibolu Tarihi Alanı
  18. Kilitbahir köyü
  19. Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi
  20. Kilitbahir Kale Müzesi
  21. Tarihî Alan Planları

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