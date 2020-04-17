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Aktüel

Çanakkale polisi 10 bin adet maske dağıttı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.

2020-04-17 18:09:01 -
Çanakkale polisi 10 bin adet maske dağıttı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, yayalar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.


Maske dağıtımlarının korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi.

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