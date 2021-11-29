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Eğitim Çanakkale okullar tatil mi? 30 Kasım Çanakkale okullar olacak mı?
Eğitim

Çanakkale okullar tatil mi? 30 Kasım Çanakkale okullar olacak mı?

Çanakkale okullar var mı? Yurdun büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. Çanakkale’de bugün fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok kişi bu sebeple yarın okulların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullar tatil mi? Çanakkale okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:09:00 -
Çanakkale okullar tatil mi? 30 Kasım Çanakkale okullar olacak mı?

Türkiye şiddetli lodosa teslim oldu. Çanakkale’de lodos hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın yarın da devam etmesi bekleniyor. Peki, yarın Çanakkale’de okullar tatil mi?

Çanakkale okullar tatil mi? 30 Kasım Çanakkale okullar olacak mı?

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada 30 Kasım Salı günü eğitim öğretime bir günlük ara verildiği açıklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı. Fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?
Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?

Eğitim

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?

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