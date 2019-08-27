Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu Çanakkale’de FETÖ/PDY’nin askerî mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 askerî personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale’de FETÖ/PDY’nin askerî mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 askerî personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale merkezli olarak başlatılan eş zamanlı operasyonlar Gaziantep, Ağrı, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Niğde, Kocaeli, Hakkari, Ankara, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsıyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı öğrenildi.

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