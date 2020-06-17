  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:07:36 -
Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda, etil alkolden kaçak içki imalatı ve dağıtımı yaptıkları tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla, Biga ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen bir ahır ve çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyon sonucu kaçak içki imalatı yaptıkları ve bunları dağıttıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ahırda yapılan aramada 11 tonluk 9 plastik depo, şişe makineleri, bazı içki aromaları, ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı