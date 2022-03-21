Çanakkale Köprüsü'nü hedef almak istedi! Partisinin Genel Başkanı Davutoğlu'nu yolsuzlukla suçladı

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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Osmangazi Köprüsü örneği ile Çanakkale Köprüsü'nü hedef alan Özcan, "geçiş garantisi" sistemini eleştirdi.

Davutoğlu'nun o dönem başbakan olduğunu unuttu

Osmangazi Köprüsü'nün inşa sürecinde, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğunu unutan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde uygulanan "Geçiş garantisi" sistemini işaret ederek, sorunun bu sistemden kaynaklı olduğunu söyledi.

Davutoğlu'nu yolsuzlukla suçladı!

Özcan, "Osmangazi Köprüsü yapılan toplam yatırımın yüzde 19'unu ifade ediyor. Köprü, 2016 Temmuz ayında kullanılmaya başladı. 2016'dan itibaren sadece yüzde 19'u yapılmış bir proje için geçiş garantilerinin yüzde 76'sı devlet tarafından ödeniyor. Siz, 'Sen bu profenin yüzde 19'unu yap, geçiş garantilerinin ödemesini, projenin tamamını bitirmeden almaya başla' " diyorsunuz." ifadeleri ile Davutoğlu'nu yolsuzlukla suçladı.