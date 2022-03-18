Çanakkale Köprüsü dualarla açıldı!
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile gerçekleşti.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasını tamamlamasından sonra köprü açılışı yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile tamamlandı.
Duada şehitlerimiz rahmetle yad edilirken, vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hep bir ağızdan "Amin" denildi.
Duanın tamamlanmasından sonra, besmele çekerek kurdela kesimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdeleyi kesenlerden makasları bugünün anısına saklamasını istedi.