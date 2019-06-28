Çanakkale için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

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