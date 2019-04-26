Çanakkale Gezici Müzesi, Hanönü’nde ziyarete açıldı Çanakkale 1915 Gezici Müze tırı, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ziyarete açıldı.

Çanakkale 1915 Gezici Müze tırı, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ziyarete açıldı.

Hanönü Kaymakamlığı ve Hanönü Belediyesi’nin katkıları ile ilçeye getirilen Çanakkale 1915 Gezici Müze tırı ziyarete açıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Savaşı’na ait malzemeler sergileniyor.

Çatalzeytin Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkan Vekili Türkan Özdemir, resmi daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar Çanakkale müzesini ziyaret etti.

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