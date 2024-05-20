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Yerel Çanakkale Boğazı'nda mahsur kalan tanker kurtarıldı
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda mahsur kalan tanker kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 09:00:00 -
Çanakkale Boğazı'nda mahsur kalan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı 180 metre uzunluğundaki 26 bin 310 grostonluk "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tankerde, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaptığı sırada makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" römorkörü tarafından yedeklenen tanker, Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) talimatıyla Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi.

Tanker arızası nedeniyle bir süre güney-kuzey yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 04.25'te yeniden açıldı.

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